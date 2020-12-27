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"هيئة المنافسة" و"الجمارك" يعززان مناخ المنافسة في قطاع الأعمال

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"هيئة المنافسة" و"الجمارك" يعززان مناخ المنافسة في قطاع الأعمال "هيئة المنافسة" و"الجمارك" يعززان مناخ المنافسة في قطاع الأعمال
ضمن مذكرة تعاون تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين

وقّعت الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للجمارك اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى زيادة تبادل المعلومات والدراسات بين الجانبين، وتعزيز العمل المشترك لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ونشر ثقافتها وتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع التجاري؛ ليكون حيويًّا وجاذبًا ومتميزًا بالثقة وعدالة الأسعار والتنوع والابتكار، إضافةً إلى تعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال وحمايتها وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أن هذه الخطوة ستُسهم في توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للجمارك، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يمكِّن المنشآت من تحقيق مبادئ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030، مُشيرًا إلى أن توقيع المذكرة يُحقق ما تسعى إليه الهيئة برفع مستوى التعاون والشراكة بيـن الهيئات والأجهزة الحكومية.

من جانبه أثنى محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، على هذه الخطوة التي من شأنها أن تُعزز التعاون والتنسيق بين الجهتين بما يخدم أهداف هذه المذكرة من خلال بناء تواصل مرن وفاعل يُسهم في تحقيق الأهداف المرجّوة، مؤكدًا أن الجمارك السعودية ستُقدم الدعم الكامل الذي يساعد الهيئة العامة للمنافسة في تعزيز جهودها لمكافحة الممارسات الاحتكارية عبر توفير المعلومات والبيانات اللازمة، والإسهام في نشر ثقافة المنافسة وتعزيز المعرفة بها.الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للجمارك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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