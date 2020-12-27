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"الطيران المدني": الشركات الأجنبية تستأنف رحلاتها من للخارج بشروط

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بعد أسبوع من التعليق

بعد تعليق الطيران للمملكة بدءاً من 21 ديسمبر الحالي، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي السماح ببدء تشغيل رحلات خاصة وعارضة لمغادرة المملكة امتثالاً لتعميم الطيران المدني بتسيير رحلات الطيران للخارج اعتبارًا من 28 ديسمبر الحالي وسط إجراءات احترازية ألزمت بها الشركات تلك الدول، باستثناء الدول التي ظهر فيها الفيروس المتحور، وعدم هبوط أطقم الطائرات إلى المطار، واتخاذ أقصى الدرجات الاحترازية.

هيئة  الطيران المدني السعودي تعليق الطيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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