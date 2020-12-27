حبس تشكيل عصابي لسرقته متعلقات المواطنين بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة الوايلي، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الوايلي، ألقى القبض على كل من "م. ا" 19 سنة عاطل، و"ع. م" 25 سنة عاطل سابق اتهامه في 7 قضايا، مطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا " تسول " بإجمالي حبس 9 شهور، و" ع. ا" 20 سنة عاطل سابق اتهامه في القضية رقم 151 لسنة 2018م الأزبكية "تسول" والمطلوب التنفيذ علية في قضيتين "تسول" بإجمالي حبس شهرين، وبحوزتهم 3 سلاح أبيض "كتر"، عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي 400 جنيه كرهاً عن "ع. م" 33 سنة سائق تاكسي ومقيم 7 شارع توما النخيلي - دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الجهة اليسرى، حال استقلالهم السيارة قيادته ماركة هيونداي فيرنا أجرة "تاكسي" بدعوى توصيلهم لمستشفى الدمرداش.

واعترف المتهمون بالشروع في سرقة حقيبة يد من "إ. م" 40 سنة مهندسة ومقيمة دائرة قسم شرطة المطرية كرهاً عنها حال استقلالها السيارة ملكها ماركة نيسان صني بميدان العروبة دائرة القسم، وإحداث إصابتها بجرح تهتكي بالوجه وكسر بعظمة الوجنة اليسرى والفك العلوي عقب رشق السيارة بالحجارة "لإجبارها على التوقف"، وإحداث تلفيات بالسيارة عبارة عن تهشم الزجاج الأمامي الأيسر إلا أنهم تخلوا عن الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب استغاثتها بالأهالي.

وباستدعاء المجني عليها اتهمتهم بالشروع في سرقتها والتسبب في إصابتها وإحداث عاهة مستديمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.