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يوجّه بالاهتمام بإعداد هيكل إداري لمنشآت ومرافق العاصمة الإدارية

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السيسي يوجّه بالاهتمام بإعداد هيكل إداري لمنشآت ومرافق العاصمة الإدارية يوجّه بالاهتمام بإعداد هيكل إداري لمنشآت ومرافق العاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

06:27 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح ، بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره للانتهاء من الأعمال بشكل متكامل، مع الاهتمام بإعداد الهيكل الإداري لكافة المنشآت والمرافق بالعاصمة الإدارية لضمان جدارة التشغيل والإدارة، والصيانة الدورية لكافة مرافقها ومنشآتها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر، بالإضافة إلى عرض الهيكل الإداري المستقبلي للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في إدارة المدن الذكية.

كما وجّه الرئيس بالاهتمام بالمساحات الخضراء والتنسيق الحضاري على أعلى مستوى داخل العاصمة الإدارية، بهدف توفير جودة حياة بيئية وصحية للمواطنين، وعلى نحو يعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية الجديدة.​

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مصراوي Masrawy

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