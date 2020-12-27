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بتكلفة 500 مليار جنيه.. يوجّه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

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بتكلفة 500 مليار جنيه.. السيسي يوجّه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بتكلفة 500 مليار جنيه.. يوجّه بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

06:18 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.

ووجّه الرئيس بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزاً ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، يسكنها 18 مليون مواطن، بتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتبطين الترع، وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.​

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