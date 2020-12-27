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قبائل الشرق: تركيا لن تفلح في تقسيم ليبيا والسطو على ثرواتها

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قبائل الشرق: تركيا لن تفلح في تقسيم ليبيا والسطو على ثرواتها قبائل الشرق: تركيا لن تفلح في تقسيم ليبيا والسطو على ثرواتها
خلال الملتقى الجامع الذي عقد اليوم في بنغازي

قبائل الشرق: تركيا لن تفلح في تقسيم ليبيا والسطو على ثرواتها

أعربت قبائل شرق ليبيا اليوم، عن تأييدها الكامل للجيش لطرد المحتل التركي، الذي جاء لنهب ثروات البلاد.

وجددت القبائل خلال ملتقى قبائل المنطقة الشرقية الجامع الذي عقد اليوم في بنغازي، دعمها لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وما تثمر عنه من نتائج أو شخصيات لتوحيد ليبيا.

وأكدت القبائل في بيان لها تمسكها بما توصلت إليه البعثة الأممية في ليبيا بتحديد يوم 24 ديسمبر 2021، موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مطالبة بضرورة التوزيع العادل للثروة بين كل مناطق ليبيا وعودة المؤسسات إلى مقارها الرسمية رافعة شعار لا للتقسيم.

من جانبه، قال صالح رجب المسماري عضو اللجنة الرئيسية لملتقى المنطقة الشرقية الجامع، إن الملتقى الذي رفع شعار لا للقبلية ولا لتقسيم ليبيا، يهدف إلى دعم الجيش لأنه الضمان الوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها بعد أن استعاد السيطرة على البلاد بعد القضاء على الإرهابيين.

وأوضح المسماري، أن القبائل قادرة على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والتدخل الأجنبي، كما فعلت في السابق، مشيرًا إلى أن جميع طوائف الشعب الليبي شاركت بالملتقى للتأكيد على أن ليبيا موحدة، ولن تفلح محاولات تقسيمها أو السطو على خيراتها.اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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