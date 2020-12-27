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.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

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بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته .. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته
ظنه نائماً ووجده فارق الحياة بسبب البرد

بالفيديو.. طفل عراقي مشرد يفجع بوفاة أخيه ويصر على عدم مفارقته

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "تويتر" اليوم، مقطع يوثق لحظة مؤثرة لطفل عراقي مشرد في مدينة البصرة، بعد وفاة شقيقه من الجوع والبرد في الشارع، في مشهد وصف بالمؤثر والمؤلم.

وأظهر الفيديو الطفل الذي توفي من الجوع والبرد وهو ملقى على الأرض، فيما كان أخوه يحتضنه ويظنه نائمًا ويحاول إيقاظه، كما ظهر خلال المقطع أن عناصر أمنية عراقية كانت تحاول تهدئة الطفل المشرد الذي كان يبكي على وفاة أخيه، فيما أعطاه آخرون أموالًا في يده.

وعلق مغردون على المقطع بالمشهد المتكرر لأطفال العراق الذين يعانون من جراء الحروب المتواصلة التي عاشتها العراق، وتسلطت الميليشيات الإيرانية على المشهد العراقي لزرع الطائفية ونهب ثروات العراق ونشر الفوضى في ربوعه. طفل عراقي مدينة البصرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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