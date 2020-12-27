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سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في الوايلي

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سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في الوايلي سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في الوايلي

مصراوي Masrawy

06:04 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وارتكب أفراده 10 وقائع بمنطقة الوايلي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الوايلي من ضبط "م. ا" 19 سنة، عاطل مقيم العريش شمال سيناء، و"ع. م" 25 ستة، عاطل مقيم شبرا الخيمة، والسابق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سرقة وسائل نقل" سنة 2017، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "تسول" بإجمالي حبس 9 شهور، و"ع. ا" 20 سنة، عاطل مقيم المحلة الكبرى الغربية، والسابق اتهامه في القضية رقم 151لسنة 2018م الأزبكية "تسول"، والمطلوب التنفيذ علية في قضيتين " تسول" بإجمالي حبس شهرين.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 3 قطع سلاح أبيض "كتر" عقب سرقتهم 400 جنيه كرهًا عن "ع. م" 33 سنة، سائق تاكسي، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه من الجهة اليسرى أثناء استقلالهم صحبته السيارة قيادته بدعوى توصيلهم لمستشفى الدمرداش بدائرة القسم.

واعترف المتهمون بالشروع في سرقة حقيبة يد من "إ م" 40 سنة، مهندسة مقيمة دائرة قسم شرطة المطرية كرهًا عنها حال استقلالها السيارة ملكها، بميدان العروبة بدائرة القسم, وإحداث إصابتها بجرح تهتكي بالوجه وكسر بعظمة الوجنة اليسرى والفك العلوي عقب رشق السيارة بالحجارة لإجبارها على التوقف, وإحداث تلفيات بالسيارة عبارة عن تهشم الزجاج الأمامي الأيسر إلا أنهم تخلوا عن الحقيبة ولاذوا بالفرار عقب استغاثتها بالأهالي.

وباستدعاء المجني عليها اتهمتهم بالشروع فى سرقتها والتسبب في إصابتها وإحداث عاهة مستديمة، وتحرر عن ذلك المحضراللازم.

ومن خلال تطوير مناقشة المتهمين للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وارتكاب 8 سرقة بذات الأسلوب.

وأشار المتهمون إلى إنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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