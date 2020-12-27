وفاة طبيب وتعافي برلماني من كورونا في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن النائب إبراهيم عويس عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بدائرة قليوب والقناطر، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، عقب ظهور سلبية مسحة أجراها بعد 10 أيام من تعرضه للإصابة، بينما أعلنت مصادر بمديرية الصحة في القليوبية وفاة الطبيب "أ.خ" بقسم الجراحة في مستشفى شبين القناطر العام (بالمعاش)، متأثرًا بإصابته.

وقد أشارت المصادر إلى أن الطبيب خضع للحجز بمستشفى عزل قها، ثم نُقل لمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، حيث وافته المنية.

وفي سياق آخر، عقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان اجتماعًا اليوم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وتضم الغرفة في عضويتها ممثلين عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والإسعاف ومستشفى بنها التعليمي وبنها الجامعي وقليوب التخصصي والتأمين الصحي ومدير إدارة أزمات المحافظة.​