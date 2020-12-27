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محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث الصحراوي الغربي

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محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث الصحراوي الغربي محافظ أسوان يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث الصحراوي الغربي

مصراوي Masrawy

06:05 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

قدم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأحد، تعازيه لأسر 12 مواطنًا من ضحايا حادث التصادم الذي وقع اليوم على الطريق الصحراوي الغربي في أسوان، فيما تمنى الشفاء العاجل للمصابين الخمسة في الحادث.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء ويغادروا مشفاهم بحالة جيدة. كما طالب مديرية التضامن الإجتماعى بصرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الدخيلي، مدير عام مرفق الإسعاف، أنه جرى نقل المصابين بواسطة 14 سيارة إسعاف حديثة. وأيضًا نقل جثامين 9 من المتوفين إلى المشرحة العمومية بمدينة إدفو، بينما جرى نقل 2 جثامين لمشرحة كوم أمبو العمومية.

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