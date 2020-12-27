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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حجم محزون مصر الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، قائلًا: "الاحتياطي في مصر آمن".

وأكد المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أن الاحتياطي من القمح يكفي 5 أشهر و5 أيام، فيما يكفي احتياطي الأرز لنحو 11 شهرًا (يتضمن توريدات محلية شهرية).

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي نحو 3 أشهر (ويتضمن بداية الإنتاج الجديد في يناير المقبل)، كما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 3 أشهر، بينما يكفي احتياطي الدواجن 13 شهرًا، واحتياطي اللحوم 25 شهرًا.

وتابع الوزير: "عدد البطاقات التموينية بلغ 21.5 مليون بطاقة، يستفيد منها 64 مليون مستفيد، فيما بلغت قيمة السلع التموينية المنصرفة شهريًا نحو 3 مليارات جنيه، لتبلغ نحو 36 مليار جنيه سنويًا".

وأوضح أن الوزارة تصرف شهريًا نحو 130 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت، و32 ألف طن أرز، و6 آلاف طن مكرونة، فيما يبلغ استهلاك اللحوم الطازجة نحو 5 آلاف رأس، و500 طن لحوم مجمدة، كما يتم استهلاك نحو 1.5 ألف طن دواجن شهريًا.

وأكد وزير التموين، أن دور الوزارة، لم يقتصر على إتاحة السلع والخدمات وتوصيلها للمواطنين من خلال شبكات التوزيع بل امتد إلى رفع جودة وكفاءة السلع المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الوزارة، أجرّت تطوير وتحديث 6 مطاحن بهدف تحسين المنتج وزيادة القدرة الإنتاجية من 850 طن يوميًا إلى 1970 طن قمح يوميًا بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه، بجانب زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد بلغ 5 بناكر بتكلفة بلغت 10.2 مليون جنيه.

كما أجرت وزارة التموين، تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن، وبتكلفة بلغت 60 مليون جنيه.