"الطيران المدني": تعقيم مستمر لصالات السفر والوصول وتركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم تعقيم وتطهير جميع المطارات المصرية بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى تعقيم عربات نقل الحقائب بشكل مستمر أيضًا بعد كل استخدام، واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب.

وأضافت الوزارة أنه تم وضع ملصقات للتباعد الاجتماعي بين الركاب في جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بجميع المطارات المصرية، وكإجراء وقائي يتم قياس درجة حرارة المسافرين وأطقم الركاب الطائر، ومَن تزيد درجة حرارته على الطبيعي لا يُسمح له بالدخول.

وأشارت الوزارة إلى تركيب عدد من الكاميرات الحرارية بكل من مطارات (القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب)، وتم تعميمها على باقي المطارات لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أنه تم تركيب 116 كاميرا حرارية بجميع المطارات المصرية، كما تم توفير أدوات التعقيم في جميع أنحاء المطار، ويتم تعقيم اليدين عند الدخول إلى صالة السفر والوصول، وتم وضع ملصقات ولوحات إعلانية للتوعية بجميع المطارات المصرية.