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لضمان خدمات متساوية وعادلة.. "المحامين" تصدر قراراً بشأن تيسير الاشتراك السنوي في النقابة

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لضمان خدمات متساوية وعادلة.. "المحامين" تصدر قراراً بشأن تيسير الاشتراك السنوي في النقابة لضمان خدمات متساوية وعادلة.. "المحامين" تصدر قراراً بشأن تيسير الاشتراك السنوي في النقابة

مصراوي Masrawy

05:55 م الأحد 27 ديسمبر 2020

قالت نقابة المحامين، في بيان لها، اليوم الأحد، بشأن تيسير الاشتراك السنوي بها، إنه التزامًا بواجبنا الذي تعهدنا به من تيسير الخدمات النقابية لكل الزميلات والزملاء من المحامين وتطوير وتحديث منظومة العمل النقابي على كل المستويات لضمان خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تمييز.

وأضافت النقابة: وتيسيرًا على المحامين في سداد الاشتراكات السنوية، سيما وقد لمس الجميع ما كان يعانيه المحامون من متاعب ومصاعب لتلقي أبسط الخدمات ومعاناتهم في الوقوف لساعات لسداد الاشتراكات السنوية، فضلًا عن المشاق التي يتكبدها الزملاء في النقابات الفرعية بسبب البعد الجغرافي، لذلك فقد قررنا:

أولاً: يتم التحول إلى نظام السداد الرقمي للاشتراكات السنوية عن العام 2021، وذلك للسادة المحامين المسددين لاشتراكات عام 2020 من خلال السداد في النقابات الفرعية في كل محافظات الجمهورية اعتبارًا من يناير 2021.

ثانيًا: يتم توفير بطاقة العضوية لمَن سدد الاشتراك في مقرات النقابات الفرعية؛ لاستلامها.

ثالثًا: تكلف الإدارة المالية ولجنة القيد بإشراف لجنة التطوير والتحول الرقمي بعمل اللازم نحو تنفيذ القرار، والإعلان عن تلك الإجراءات المحددة للسداد تفصيلًا.

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