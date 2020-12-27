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"عصفورة في الجنة".. تشييع جثمان الطفلة ليلى في مدينتها منوف (صور)

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"عصفورة في الجنة".. تشييع جثمان الطفلة ليلى في مدينتها منوف (صور) "عصفورة في الجنة".. تشييع جثمان الطفلة ليلى في مدينتها منوف (صور)

مصراوي Masrawy

05:53 م الأحد 27 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

عم الحزن اليوم الأحد مدينة منوف في محافظة المنوفية مع إسدال الستار على حكاية الطفلة ليلى شريف خيري، التي لاقت أخبار معاناتها مع جراحة في الكبد تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية. إذ شيع والداها "ولاء محمد جلاء" و"شريف خيري"، جثمانها بعد استلامه من معهد الكبد القومي بشبين الكوم. وكانا في حالة بكاء هيستيري صاحبتهما منذ إعلان استسلام جسد طفلتهما للموت، بعد نحو أسبوع من سُباتها داخل غرفة العناية المركزة.

رحلة معاناة رافقت الأبوين طول 4 سنوات، وهما يشاهدان الطفلة تشتكي الألم، حتى حان الوقت، وظهرت علامات تدهور الصحة جليةً على الصغيرة، التي تبدلت بشرتها إلى الأزرق، وبات إجراء عملية زرع الكبد مسألة وقت، لتدخل الطفلة معهد الكبد بالمنوفية، وتخضع لجراحة خطيرة يوم الأحد الماضي 20 ديسمبر.

لحظات صعبة عاشتها الأم بعدما قررت التبرع بجزء من كبدها لطفلتها. لم يكن الخوف إلا على طفلة سُلم جسدها لمشرط جراح أملاً في إنقاذها.

أجريت الجراحة، واستفاقت الأم بينما نُقلت الطفلة من العمليات إلى غرفة العناية المركزة، حيث ظلت نائمة لستة أيام متواصلة، عاش والداها خلالها التوتر مع كل نفس لطفلتهما تحت أجهزة الأكسجين. "الأكسجين يتناقص واحتمالية إجراء عملية آخرى بات متوقعًا لتسليك مجرى شريان مسدود خارج من الكبد".

لم يكُن قرار العملية بالهين، فلابد من استقرار حالتها أولاً ثم التجهيز للعملية التالية، لكن التدهور استمر ولفظت الطفلة آخر أنفاسها اليوم، لترحل وتترك جُرحًا طال متابعين لحالتها بالملايين عبر مواقع التواصل، لم يتوقفوا عن الدعاء لها آملين نجاتها، وأصابهم رحيلها بصدمة مماثلة لصدمة أسرتها.

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