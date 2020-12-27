أمن القاهرة يضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية و94 قضية مخدرات

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة؛ لضبط كافة صور الخروج عن القانون وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط 72 قطعة سلاح نارى، عبارة عن ( 6 بنادق آلية - 13 بندقية خرطوش - طبنجة - مسدس - 5 فرد محلى - 46 فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 6 فرد خرطوش- أجزاء بندقية خرطوش تحت التصنيع)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء .

كما تم ضبط 94 قضية مخدرات متنوعة بمضبوطات ( 10,170 كيلو حشيش - 8,195 كيلو فودو - 30,125 كيلو أستروكس - 3,147 كيلو هيروين - 20 كيلو بانجو المخدر - 250 جرام شابو - 1 كيلو كيتامين - 675 جرام شادو - 460 جرام بودر مخدر - 40 جرام كوكايين - 1861 قرص مخدر).

وتم خلال الحملة ضبط 4 مراقبين هاربين، و2 متهم هارب مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا، و3 متهمين محكوم عليهم بأحكام مجمعة بلغت ( 103 أحكام قضائية)، وتنفيذ 47 حكم جنائية من بينهم 8 أحكام بالسجن المؤبد، وتنفيذ 142 حكم غرامة، وسحب 5 أسلحة نارية منتهية التراخيص.