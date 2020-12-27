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إسرائيل تفرض إغلاقًا شبه تام للمرة الثالثة لمواجهة تفشي كورونا

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إسرائيل تفرض إغلاقًا شبه تام للمرة الثالثة لمواجهة تفشي كورونا إسرائيل تفرض إغلاقًا شبه تام للمرة الثالثة لمواجهة تفشي كورونا

مصراوي Masrawy

05:39 م الأحد 27 ديسمبر 2020

تل أبيب - (بي بي سي)

تبدأ إسرائيل اليوم الأحد، فرض إغلاق شبه تام للمرة الثالثة لمدة أسبوعين للحد من التزايد الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع من بدء حملة التلقيح في البلاد.

ويمكن تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين في حال عدم انخفاض معدل الإصابات الجديدة إلى ما دون الألف يوميا.

وسيحظر التنقل لأبعد من ألف متر عن مكان الإقامة ما عدا الحالات الاستثنائية وكذلك التوجه لتلقي اللقاح وإغلاق كافة المحال.

وستبقى المدارس مفتوحة جزئيا لبعض الفئات العمرية.

كما فرضت إسرائيل حجرًا صحيًا إلزاميًا على جميع الوافدين من الخارج، مع استثناءات في الفنادق التي تحددها السلطات.

وسجّلت في إسرائيل أكثر من 400 ألف إصابة و3210 حالة وفاة.

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