مقتل 7 جنود إثر هجوم مسلح بإقليم بلوشستان في باكستان

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إسلام آباد - (أ ش أ):

أعلنت لجنة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني مقتل 7 جنود في هجوم مسلح شنه إرهابيون على نقطة تفتيشية بمنطقة "شاريج" بمدينة "خاران" الواقعة في إقليم بلوشستان.

وذكرت اللجنة - في بيان نقلته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - أنه وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين، مما أدى إلى مقتل 7 جنود.. وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث وغلق الطرق لمنع فرار الجناة، لافتة إلى أنه تجري حاليا عملية بحث وتمشيط على نطاق واسع للقبض عليهم.

وفي الوقت ذاته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ووزير الداخلية شيخ راشيد الحادث الإرهابي.. وأعربا عن تعازيهما لأهالي الجنود.. فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.