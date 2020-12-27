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عطل فني يتسبب في تأجيل البدء في تطعيمات كورونا جنوبي ألمانيا

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عطل فني يتسبب في تأجيل البدء في تطعيمات كورونا جنوبي ألمانيا عطل فني يتسبب في تأجيل البدء في تطعيمات كورونا جنوبي ألمانيا

مصراوي Masrawy

05:30 م الأحد 27 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ)

تسببت مشاكل محتملة في سلسلة التبريد للقاح كورونا في إرجاء البدء في إعطاء تطعيمات كورونا في ست دوائر في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الأحد.

وذكرت الدوائر الست في بيان مشترك أنه أثناء قراءة مسجلات الحرارة في صناديق التبريد التي شراؤها مركزيا ثار شك حول التقيد بسلسلة التبريد للقاح.

وتسعى سلطات الدوائر الست التشاور مع شركة بيونتيك حول ما إذا كانت اللقاحات لا تزال صالحة للاستخدام بدون مشاكل.

وقال مسؤول محلي إنه في حال كان هناك أدنى مؤشر على أن اللقاح لا يتوافق بنسبة 100% مع معايير الجودة، فلن يتم التطعيم بهذه الدفعة، مشيرًا إلى أن السرعة ليست مهمة في هذا الموضوع.

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