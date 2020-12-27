أخبار عاجلة

"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور

Print
الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور
تطبيق إجراءات العزل الصحي عليهما وتتبعهما حسب البروتوكولات

الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور

أعلنت الأردن اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من لأردنيين قادمين من بريطانيا.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات: إن الحالتين اكتُشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبيناً أن حالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين، ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.الأردن فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

19 وفاة و 1427 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 181503

إصابة 16 صيدليًا بفيروس كورونا في القليوبية

إصابة 16 صيدليًا بفيروس كورونا في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية