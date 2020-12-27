أجهزة الأمن تلاحق منظمي حفلات ليلة رأس السنة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفين لقرار مجلس الوزراء ومنع التجمعات لمجابهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا وملاحقة منظمى الحفلات فى ليلة رأس السنة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين (مالك قاعة أفراح، منظم حفلات) لقيامهما بالترويج عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لبعض الإعلانات لتنظيم حفل رأس السنة بقاعة الأفراح ملك الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا، وإعتزامهما بيع تذاكر الحفلة للجمهور.

بمواجهتهما أقرا بقيامهما بنشر الإعلانات ورغبتهما فى تنظيم الحفلة المشار إليها بغرض تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التى اعتمدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.