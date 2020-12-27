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العاصفة بيلا تحدث دمارًا كبيرًا في فرنسا وبريطانيا

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العاصفة بيلا تحدث دمارًا كبيرًا في فرنسا وبريطانيا العاصفة بيلا تحدث دمارًا كبيرًا في فرنسا وبريطانيا

مصراوي Masrawy

05:28 م الأحد 27 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ)

اجتاحت العاصفة بيلا، بريطانيا وشمال فرنسا، مخلفة آلاف المنازل بدون كهرباء اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مشغل الكهرباء "انديس" بأن حوالي 12 ألف منزل في شمال فرنسا أصبحت بدون كهرباء، وأن ت منطقي بريتاني ونورماندي الساحليتان هما الأكثر تضرراً.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" من هبوب رياح قوية وحدوث أمواج عالية على ساحل المحيط الأطلسي، فيما حثت مقاطعتي مانشي على القناة الإنجليزية على توخي الحذر بسبب الرياح القوية.

في وقت سابق، ضربت العاصفة بيلا أجزاء كبيرة من الجزر البريطانية، وتسببت في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية بلغت سرعتها 112 كيلومترًا في الساعة.

ولا يزال هناك أكثر من 100 تحذير من حدوث فيضانات في جميع أنحاء البلاد اليوم الأحد.

غمرت المياه المنازل في أجزاء من نورثهامبتونشاير وبدفوردشير في شرق إنجلترا.

وفي جنوب شرق إنجلترا، نصحت السلطات أكثر من 1300 شخص في وقت سابق بمغادرة منازلهم خلال فترة عيد الميلاد.

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