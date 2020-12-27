محافظ الطائف يدشن انطلاق أول بازار افتراضي للأسر المنتجة بالمملكة

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بتصميم 3D ومحاكي للواقع

دشن محافظ الطائف سعد الميموني، اليوم الأحد، انطلاق أول بازار افتراضي بالمملكة للأسر المنتجة (معرض تمكين)، والذي تنظمه وتقيمه غرفة الطائف بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، ونائبيه، وأمين عام الغرفة، وفريق عمل البازار بالغرفة، ومدير فرع بنك التنمية بالطائف محمد المالكي، ورئيس شركة سيما نور المنفذة للبازار عماد الدغيثر.

وأشاد محافظ الطائف بفكرة البازار، كأول بازار افتراضي، وبدعمه للأسر المنتجة، مقدمًا شكره لغرفة الطائف وبنك التنمية على تبنيهم، ودعمهم لهذه الفكرة.

من جهته قال رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، إن معرض "تمكين" يعتبر أول بازار افتراضي على مستوى المملكة، يضم كافة الأسر المنتجة المشاركة بالطائف، وسيتم العمل عل إقامته بشكلٍ سنوي بعد دراسته وتطويره هذا العام.

وأشار إلى أن غرفة الطائف ومن منطلق المسؤولية المجتمعية تواصل جهودها في كل عام لجعل العمل الحر والأسر المنتجة أكثر فاعلية، ضمن فعاليات مناطق المملكة بوجه عام ومحافظة الطائف بوجه خاص، وذلك عبر محاور أساسية، أبرزها تحسين النظرة والثقافة تجاه المشروعات متناهية الصغر أو الأسر المنتجة أو العمل الحر من خلال تكثيف التوعية ونشر الثقافة والدعم.

وقدم الدكتور "العبيدي"، شكره لشركاء الغرفة بنك التنمية الاجتماعي، والشركة المنفذة للبازار "سيما نور"، مؤكدًا في ذات السياق أن المعرض يهدف لصقل وتأهيل الأسر المنتجة وتمكينها من مواجهه التحديات، وإتاحة الفرصة للأسر المنتجة لعرض وبيع منتجاتها وإيجاد قنوات تسويقيه تضمن دخل مستدام، مع توفير عائد اقتصادي للأسر المنتجة يسهم في إعادتها ونقلها من مستهلكه إلى منتجة وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتفضيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتعزيز الهوية الوطنية، مع تشجيع ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر.

من جهتها، أوضحت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف صاحبة فكرة البازار الافتراضي ابتسام الشهري، أن نحو 50 أسرة من الأسر المنتجة مشاركة في البازار بشكل مجاني، والذي سيكون بتصميم 3D ومحاكاة للواقع الافتراضي المعزز، مشيرةً إلى أن البازار يضم عددًا من الأقسام لمهن وهوايات متجانسة مع بعضها البعض من ضمنها تصميم عبايات وأزياء، وفوتوشوب، وهدايا، وكشتات برية، إضافة إلى التنسيق والتغليف، والإكريلك، والريزن إكسسوارات، وتركيب عطور، وديكوباج، وعناية بالبشرة، وتصنيع شموع، وحرف يدوية، ويتضمن البازار أيضًا ورش عمل ودورات تهتم في مجال الأعمال، ويضم كل قسم من أقسام البازار عددًا من الأسر المنتجة كعارضين لخدماتهم، ويتوفر ضمن البازار إمكانية للعرض بعدة صور كفيديو أو صور أو ملف pdf، ويتوفر إمكانية الشراء من العارضين بطريقة الشراء المباشر بدون طرف ثالث، ويتوفر إمكانية التقييم للأسر بلجنة مشرفة ومعتمدة من الغرفة ومن الحضور، وإمكانية تقييم للبازار من الزوار .

بعدها عبرت إحدى المشاركات في البازار عبر برنامج "زوم" عن سعادتها بالمشاركة في هذا البازار كأول بازار افتراضي، مؤكدةً أنها ستكون تجربة جديدة وناجحة بإذن الله، مقدمة شكرها لكل القائمين على فكرة البازار الافتراضي.

محافظ الطائف سعد الميموني