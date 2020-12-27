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"محمد آل هميل" يرأس الاجتماع الأول لشركة أمانة الطائف

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تسعى لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف، اليوم الأحد، اجتماعه الأول في مقر الأمانة برئاسة أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، لاستعراض آلية تمويل وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة.

وقال "آل هميل" رئيس المجلس التأسيسي للشركة: إن شركة الأمانة يأتي تأسيسها وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقرار وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، وفق خطة طموحة.

وتسعى الشركة إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال إدارة العقود والاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية، إضافة إلى إدارة الخدمات.

واطلع المجلس على خطة العمل في الفترة المقبلة والبرنامج الزمني وأولويات الخدمات.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، قد أصدر قرارًا بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف من ممثلين لكلٍّ من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.

شركة أمانة الطائف المهندس محمد آل هميل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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