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تصل للغلق.. متحدث التنمية المحلية يوضح عقوبات الاحتفال بالكريسماس

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تصل للغلق.. متحدث التنمية المحلية يوضح عقوبات الاحتفال بالكريسماس تصل للغلق.. متحدث التنمية المحلية يوضح عقوبات الاحتفال بالكريسماس

مصراوي Masrawy

05:06 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، على أن وجهت بالتشديد على تطبيق العقوبات تجاه المنشآت غير الملتزمة بقرار منع احتفالات رأس السنة.

وقال قاسم، لمصراوي، اليوم، إن العقوبات متدرجة بداية من الإنذار الكتابي لكل من يخالف القرار، وعلى مدار 15 يوما تجري متابعة الالتزام.

وأوضح أنه في حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابي بعد مراجعة أوراق المنشأة.

كانت الحكومة قررت إلغاء احتفالات رأس السنة "الكريسماس" نتيجة لتداعيات أزمة المستجد.

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