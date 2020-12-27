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الشرطة السودانية تحقق مع رجال أمن في قضية وفاة مواطن

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الشرطة السودانية تحقق مع رجال أمن في قضية وفاة مواطن الشرطة السودانية تحقق مع رجال أمن في قضية وفاة مواطن

مصراوي Masrawy

04:46 م الأحد 27 ديسمبر 2020

السودان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أنه تم وضع عدد من منسوبي الشرطة قيد الحجز، وفتح تحقيق في مواجهتهم في قضية وفاة مواطن.

وقالت رئاسة قوات الشرطة في وزارة الداخلية، في بيان اليوم الأحد، إنه في 25 أغسطس الماضي، تم فتح بلاغ في قسم شرطة "الدوحة – أمدرمان"، وفي 17 ديسمبر الجاري، تم القبض علي المواطن عز الدين علي حامد على خلفية البلاغ، وحُجز في شرطة المباحث الفيدرالية في "أمبدة".

وأضاف البيان أنه تم الإفراج عن المواطن بالضمانة العادية بواسطة النيابة، في 25 أغسطس الجاري، وبعد خروجه تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ، وتحويل الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وجاء القرار الطبي يفيد بتعرض المتوفى للضرب، وعليه تم تعديل البلاغ ووضع جميع منسوبي مكتب الشرطة بالحجز الشديد، وفتح تحقيق في مواجهتهم، فيما تولت النيابة إجراءات التحري في البلاغ.

وأكدت الشرطة السودانية، حرصها التام علي تحقيق العدالة بكل شفافية والتزامها بتقديم من يثبت تورطه للعدالة.

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