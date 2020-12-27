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ديلي ميل: التطعيم ضد كورونا في بريطانيا يمكن أن ينهي الإغلاق آخر فبراير

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ديلي ميل: التطعيم ضد كورونا في بريطانيا يمكن أن ينهي الإغلاق آخر فبراير ديلي ميل: التطعيم ضد كورونا في بريطانيا يمكن أن ينهي الإغلاق آخر فبراير

مصراوي Masrawy

04:28 م الأحد 27 ديسمبر 2020

لندن- (د ب أ):

يمكن أن تنتهي عمليات الإغلاق في المملكة المتحدة بحلول نهاية فبراير بمجرد تطعيم مجموعة تصل إلى 15 مليون شخص معرضة للخطر، حسبما ذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل اليوم الأحد نقلا عن مصادر حكومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن التقرير أن الخدمات الصحية في بريطانيا لن تكون معرضة لخطر العبء الزائد من حالات كورونا بمجرد تجاوز هذه العتبة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة في غرب أوروبا تبدأ التطعيم، عندما بدأت في استخدام لقاح فايزر-بيونتك في 8 ديسمبر. وتم تطعيم أكثر من 600 ألف شخص حتى 20 ديسمبر.

يشار إلى أن بريطانيا هي واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا من الوباء، حيث سجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة، وهو أكبر عدد في المنطقة بعد إيطاليا.

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