قافلة الإسكندرية لمرضى العيون تنهي عملها في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالمكتب البيئي بديوان عام المحافظة، أعضاء قافلة جمعية " الليدرز" الطبية من محافظة الإسكندرية، التي أنهت أعمالها بمستشفى الخارجة العام لمدة 4 أيام، وأسفرت نتائجها عن الكشف على ٢٣٠ حالة عيون، و٦٤ حالة مخ وأعصاب أطفال، وتوفير ٥٠ نظارة طبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحيه لـ ١٠٣ حالة بالمجان، وذلك في حضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة.

وقدم الزملوط الشكر لأعضاء القافلة على مجهوداتهم المبذولة وتعاونهم في خدمة أبناء المحافظة، متمنيا تكرار القوافل و تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، مشيدًا بدور منظمات المجتمع المدني، التي تعد شريك أساسي لتحقيق التنمية على أرض المحافظة.