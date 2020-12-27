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إعادة مناقشته مجددًا.. برلماني: قانون الإدارة المحلية على رأس اهتمامات المجلس الجديد

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إعادة مناقشته مجددًا.. برلماني: قانون الإدارة المحلية على رأس اهتمامات المجلس الجديد إعادة مناقشته مجددًا.. برلماني: قانون الإدارة المحلية على رأس اهتمامات المجلس الجديد

مصراوي Masrawy

04:33 م الأحد 27 ديسمبر 2020

مصراوي

قال النائب محمد الحسيني، نائب بولاق الدكرور عن حزب مستقبل وطن، إنه سيكمل دوره في لجنة الإدارة المحلية بالمجلس الجديد؛ حيث كان يشغل في برلمان 2015 منصب وكيل لجنة الإدارة المحلية.

ولفت الحسيني إلى أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس اهتمامات اللجنة؛ حيث ستتم إعادة مناقشته من جديد باللجنة، نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون إقرار القانون.

وأضاف النائب، على هامش استقبال النواب الجدد لاستخراج كارنيه المجلس اليوم الأحد، أن علاقة البرلمان مع مشاركة وليست مغالبة؛ حيث نتشارك في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري.

وتابع الحسيني بأنه قدم استجوابًا خلال برلمان 2015 لوزارة الصحة واستطاع الحصول على 500 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور، لافتًا إلى أننا نستخدم أدواتنا البرلمانية لصالح الوطن والشارع المصري؛ فالاستجواب من أجل طرح مشكلات المواطنين وليس من أجل الصراع مع الحكومة.

وتستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار محمود فوزي، نواب 5 محافظات؛ وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح)، بإجمالي عدد 90 نائبًا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر، فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات؛ هي: (بورسعيد، الإسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نواب.

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر، سيتم استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.

يُذكر أن 230 نائبًا من إجمالي 284 نائبًا ممثلين عن القوائم الأربع لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب؛ حيث أنهى في اليوم الأول 75 نائبًا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام كارنيهات العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهى 90 نائبًا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم في البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتَي وسط وشمال الدلتا أنهى 65 نائبًا أوراقهم من إجمالي 85 نائبًا.

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