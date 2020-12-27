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سنغافورة توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا

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سنغافورة توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا سنغافورة توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا
لجنة التقييم الطبي: نسبة فعاليته تقدر بـ 95%

سنغافورة توافق على استخدام لقاح

منحت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، موافقتها لاستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
ووافقت الوزرة على إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد المستجد.
وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.سنغافورة لقاح فايزر بيونتيك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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