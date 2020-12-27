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: "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت من غير سند قانوني"

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مرتضى منصور: "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت من غير سند قانوني" : "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت من غير سند قانوني"

مصراوي Masrawy

04:26 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار الصادر ضده قرار بعزله، إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، صدر بدون سند قانوني.

أضاف منصور عقب جلسة طعنه على قرارات اللجنة الأولمبية، أنه تم اختياره كأفضل رئيس نادي في خلال عام 2020، ومع ذلك تم عزله، "أنا أفضل رئيس نادي واتعزلت".

وقررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لجلسة 14 يناير، المستندات وصرحت للجنة الأولمبية باستخراج المستندات المنوه عنها.

وشددت قوات الأمن بمجلس الدولة، اليوم الأحد، من التواجد الأمني بمحيط مداخل ومخارج مجلس الدولة، قبل بدء الجلسة، فيما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع دخول المتقاضين والمترددين على المجلس دون كمامات طبية، في ظل انتشار المستجد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

واستندت دعوى مرتضى منصور إلى الحكم الصادر في إبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية، في 4 أكتوبر الماضي، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

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