"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 77 طنًّا من السلال الغذائية بالمحافظات اليمنية

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المركز يختتم البرنامج التدريبي لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في المكلا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنًّا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.

كما وزع المركز اليوم 37 طنًّا و129 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردًا.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

على جانب آخر اختتم المركز أمس البرنامج التدريبي المخصّص لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.



واستهدف البرنامج 21 ممارسًا صحيًّا بهدف تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المستفيدين.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية