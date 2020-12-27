متحدث "الصحة": عدد المسجلين حالياً للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 700 ألف

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أكد أن التسجيل متاح لكل أفراد المجتمع

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: إن عدد المسجلين حالياً للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 وصل إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، لافتاً إلى أن الإقبال متزايد ولله الحمد، وهذا ينم عن وعي المجتمع.

أكد أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون على مراحل، منوهاً بأن التسجيل متاح لأفراد المجتمع كافة.

وأوضح ‏د. "العبدالعالي" أن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس، أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدّد على أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقينا بإذن الله من التحور المرصود مؤخراً وجميع التحورات، وأن الحد من التجمعات أمر مهم جداً، ونؤكد عليه، ويجب أن نستمر بالأعداد التي سُمح بها.

وأضاف د. "العبدالعالي" أنه تم تسجيل 154 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362220) حالة، من بينها (2856) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (391) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (353179) حالة، بإضافة (175) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6185) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز "تأكد" بإجراء 5823020 مسحة، وقدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لـعدد 1732488 مُراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 25105791 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10872920) فحصاً مخبرياً دقيقاً.احصائية 12 جمادى الأولى .pdf المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي