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البدء في تطوير 200 منزل في القرى الأكثر احتياجًا بسوهاج ـ صور

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البدء في تطوير 200 منزل في القرى الأكثر احتياجًا بسوهاج ـ صور البدء في تطوير 200 منزل في القرى الأكثر احتياجًا بسوهاج ـ صور

مصراوي Masrawy

04:23 م الأحد 27 ديسمبر 2020

سوهاج – عمار عبدالواحد:

بدأت جمعية الأورمان وصندوق تحيا ، تطوير 205 منازل في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الرابع الذي جرى توقيعه بين المؤسستين.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جرى بالفعل بدء العمل في إعادة إعمار المنازل.

وأضاف "شعبان" أن 45 منزلًا من تلك المنازل في قرية مشطا و30 منزلًا في قرية الشوكا بمركز طما، و35 منزلًا في قرية الجزازرة و35 منزلًا في قرية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة، و30 منزلًا في قرية السمطا و30 منزلًا في قرية بني منصور بمركز البلينا.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن أعمال المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنازل وتركيب السيراميك والسباكة الداخلية والأحواض وطقم الحمام وتوصيلات الكهرباء الداخلية.

ولفت "شعبان" إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الرابع، والذي يشمل رفع كفاءة 1874 منزلًا موزعة على 47 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.

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