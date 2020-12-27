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محافظ أسوان يطالب المواطنين بسرعة إنهاء التصالح على مخالفات البناء

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محافظ أسوان يطالب المواطنين بسرعة إنهاء التصالح على مخالفات البناء محافظ أسوان يطالب المواطنين بسرعة إنهاء التصالح على مخالفات البناء

مصراوي Masrawy

04:14 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسوان ـ إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فإن المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء سوف تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الحالي ولن يجري مدها لفترات أخرى.

وناشد المحافظ المواطنين بإستثمار هذه المهلة الأخيرة لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم.

كما كلف أشرف عطية رؤساء المراكز والمدن بمواصلة إستمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات على مدار الأسبوع وفى أيام الجمعة والسبت وأيضاً خلال الفترات المسائية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر بعيداً عن أى تعقيدات روتينية.

أوضح محافظ أسوان أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون جنيه، مشدداً على أهمية التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى الإستمرار في أعمال التطهير والرش الدورى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار .

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