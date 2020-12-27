أخبار عاجلة

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

20 جهاز حقن لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد

Print
20 جهاز حقن لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد 20 جهاز حقن لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:11 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وافق السيد القصير، وزير الزراعة، على زيادة الاعتمادات المخصصة لمبيدات حشرة سوسة النخيل الحمراء " إيدز النخيل"، بالوادي الجديد، إلى 850 ألف جنيه بدلا من 110 ألف جنيه.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، لمصراوي، إن زيادة الدعم لشراء مبيدات حشرة سوسة النخيل سيوفر كميات إضافية من المبيد لاستخدامها في مواجهة الحشرة الضارة مع توفير 20 جهاز حقن لهذه المبيدات بدعم من الجمعية التعاوني الزراعية المركزية.

أضاف مجد، أنه تقرر حظر نقل فسائل النخيل والنواتج الثانوية، نتيجة أعمال تقليم النخيل خلال الفترة الحالية لضمان الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ومقاومتها، وتضمن القرار حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافة بين مراكز وقرى المحافظة إلا بتصريح من مديرية الزراعة تطبيقا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتتولى مديرية أمن الوادي الجديد عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافه عن طريق الأكمنة المنتشرة على الطريق بين مراكز وقرى المحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

شبكة عيون الإخبارية