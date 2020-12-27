20 جهاز حقن لمواجهة إيدز النخيل في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وافق السيد القصير، وزير الزراعة، على زيادة الاعتمادات المخصصة لمبيدات حشرة سوسة النخيل الحمراء " إيدز النخيل"، بالوادي الجديد، إلى 850 ألف جنيه بدلا من 110 ألف جنيه.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، لمصراوي، إن زيادة الدعم لشراء مبيدات حشرة سوسة النخيل سيوفر كميات إضافية من المبيد لاستخدامها في مواجهة الحشرة الضارة مع توفير 20 جهاز حقن لهذه المبيدات بدعم من الجمعية التعاوني الزراعية المركزية.

أضاف مجد، أنه تقرر حظر نقل فسائل النخيل والنواتج الثانوية، نتيجة أعمال تقليم النخيل خلال الفترة الحالية لضمان الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء ومقاومتها، وتضمن القرار حظر نقل الفسائل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافة بين مراكز وقرى المحافظة إلا بتصريح من مديرية الزراعة تطبيقا للقرار الوزاري 1656 لسنة 97 للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

وتتولى مديرية أمن الوادي الجديد عدم السماح بمرور السيارات المحملة بفسائل النخيل والنواتج الثانوية للنخيل مثل الجريد وخلافه عن طريق الأكمنة المنتشرة على الطريق بين مراكز وقرى المحافظة.