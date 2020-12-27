تخصيص مركزين للقاح ضد كورونا في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

خصصت محافظة الوادي الجديد، مركزين لتحصين المواطنين بلقاح "سينوفارم"، ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المديرية جهزت موقعين بشكل كامل ومؤمن طبيا وفنيا كموقع لاستقبال المواطنين لتلقي لقاح " سينوفارم" بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ومديرية أمن الوادي الجديد، لتأمين وتنظيم عملية التحصين ومواقع العمل.

أوضح محرس، أن الموقع الأول مركز الطب الرياضي غرب مدينة الخارجة، والموقع الثاني المركز الطبي بمدينة" موط" بمركز الداخلة، على أن تجري عملية التحصين بشكل اختياري وللشرائح والفئات التي حددتها وزارة الصحة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة منتصف ديسمبر الجاري، أنها دشنت موقعا إلكترونيا ومتاحا لكل من يريد التسجيل للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن "الوزارة دشنت موقعا إلكترونيا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لحجز اللقاح دون تدخل بشري".

ونوهت بأن هناك خط إنتاج جديدا في "فاكسيرا"، لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، كما يتم التفاوض حاليا مع الشركة المنتجة؛ لنقل التصنيع داخل مصر.

وأشارت إلى أنها شاركت في التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد -19" من دولة الإمارات من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية.