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العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء

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العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

العراق.. 818 إصابة جديدة و13 وفاة وتسجيل 1541 حالة شفاء

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ أشهر, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 591597 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12780, فيما تم تسجيل 1541 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 531803 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 47014, منهم 180 يرقدون في العناية المركزة.العراق الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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