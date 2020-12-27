"هيئة الجودة": 4 أسباب قد تؤدي لانفجار السخانات خلال الشتاء

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وتنصح بالتأكد من عدم وجود تسرب للمياه

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أربعة أسباب قد تؤدي لانفجار سخانات المياه في المنازل، خصوصًا في فصل الشتاء ومع كثرة الاعتماد عليها.

ويبرز أول هذه الأسباب في عملية تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة، تليه مشكلة تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام.

فيما يتمثل ثالث هذه الأسباب في عدم فصل المنظم الحراري "الثرموستات" عند الوصول للدرجة الموصى بها.

وأخيرًا، حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وأوصت الهيئة بضرورة اتباع بعض الإرشادات لتجنب حدوث أي خلل في هذه المنتجات؛ منها: التأكد من وجود صمامي أمان علوي وسفلي في سخان المياه، مع ضرورة إجراء الفحص الدوري عليه من قبل فني مختص.

والتأكد دائمًا من وجود منظم حراري "ثرموستات" يعمل على فصل الدائرة الكهربائية، وضرورة ضبط درجة حرارة السخان عند 77 درجة مئوية.

وأيضًا التأكد بشكل دوري من عدم وجود تشوه في وعاء السخان أو تسرب مياه منه، مع تنظيف صمام الأمان السفلي واستبداله سنويًّا، ومتابعة لمبة البيان والتأكد من عمل الثرموستات من خلالها.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة