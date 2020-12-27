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الدولة لن تتحمل أي أعباء.. أمين "الشيوخ": توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس

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الدولة لن تتحمل أي أعباء.. أمين "الشيوخ": توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس الدولة لن تتحمل أي أعباء.. أمين "الشيوخ": توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس

مصراوي Masrawy

04:09 م الأحد 27 ديسمبر 2020

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حرص على توفير أفضل نظام صحي لأعضاء المجلس؛ سواء من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية، وتوفر مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس؛ لاختيار النظام الأفضل.

وأوضح عتمان أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحًا أن الدولة لن تتحمل أي أعباء؛ حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد في موارده على اشتراكات النواب.

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