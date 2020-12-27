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المفوضة الأوروبية للصحة بعد بدء التطعيمات: هناك ضوء آخر النفق

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المفوضة الأوروبية للصحة بعد بدء التطعيمات: هناك ضوء آخر النفق المفوضة الأوروبية للصحة بعد بدء التطعيمات: هناك ضوء آخر النفق

مصراوي Masrawy

04:03 م الأحد 27 ديسمبر 2020

بروكسل- (د ب أ):

أعربت ستيلا كرياكيديس، المفوضة الأوروبية للصحة، عن تفاؤلها حيال العام الجديد وذلك مع بدء حملات التطعيم ضد كورونا على مستوى دول التكتل اليوم الأحد.

وقالت كرياكيديس:" يمكننا أن نبدأ 2021 بالتفاؤل، فهناك ضوء في آخر النفق" مشيرة إلى أن التطعيمات الآمنة والفعالة يمكنها أن تتيح العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

ورأت المسؤولة الأوروبية أنه لا ينبغي تقليل الضمانات الممنوحة للتدابير المضادة لكورونا إلى أن يتم تطعيم عدد كاف من الناس.

وتستمر حملة التطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي من اليوم وحتى بعد غد الثلاثاء في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

واختتمت كرياكيديس تصريحاتها قائلة " اليوم مشحون عاطفيا لنا جميعا".

ووافق الاتحاد الأوروبي على اللقاح الذي أنتجته كل من شركة "بيونتيك" الألمانية وشركة فايزر الأمريكية العملاقة، والذي أثبتت التجارب السريرية فعاليته بنسبة 95% في منع مرض كوفيد 19.

ويحذر سياسيون وخبراء في الصحة من أن الأمر سيستغرق شهورًا حتى تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع بما يكفي لتوفيرها لكل من يريد أن يتلقي التطعيم.

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