لمدة 3 سنوات.. طرح جراجي العتبة والأوبرا ومحال بنظام حق الاستغلال

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات - إدارة التعاقدات طرح حق استغلال جراجين ومحلات تجارية ووحدات إدارية ومحطات تقوية محمول وملاعب وبدالات مائية وقاعات متعددة الأغراض وكافيتريا ومطعم.

كما تم طرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 1 محل تجارى وعدد 18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج العتبة - تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها، علاوة على طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لعدد 11 محطة تقوية المحمول بحدائق مختلفة بمشروع الحدائق المتخصصة - تأمين دخول المزاد من 15 ألف لـ 40 جنيها وثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وطرحت المحافظة أيضا حق استغلال وتشغيل وتطوير وصيانة لمدة ثلاث سنوات لجراجى الأوبرا والعتبة بمساحة إجمالية 7000 م 2-تأمين دخول المزادات 39400 جنيه وثمن كراسة الشروط 299 جنيها، وطرح حق استغلال مدة ثلاث سنوات لعدد 14 محلا تجاريا و18 وحدة إدارية بمساحات مختلفة بجراج الأوبرا - تأمين دخول المزاد 6300 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وتم طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمس سنوات لقاعة متعددة الأغراض بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 1200 تقريبا - تأمين دخول المزاد 30000 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها علاوة على طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمس سنوات لكافيتريا بحديقة الجولف - تأمين دخول المزاد 5000 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها .

كما تم طرح حق استغلال وتطوير لمدة ثلاث سنوات لعدد 2 ملعب كرة خماسى فى حديقة الترعة البولاقية، وطرح حق استغلال وتطوير لمدة ثلاث سنوات للبدالات المائية بالحديقة اليابانية تأمين دخول المزاد 8000 جنيه ثمن كرسة الشروط 299 جنيها، علاوة على طرح حق استغلال وتطوير لمدة خمسة سنوات لمطعم بحديقة العاشر من رمضان بمساحة 290م٢ تقريبا - تأمين دخول المزاد 35000 جنيه ثمن كراسة الشروط 299 جنيها .

ويتم طلب كراسة الشروط بها كافة التفاصيل من إدارة العامة للأملاك على ان يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتى قام بشراء كراستها عدم الحضور فى غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التى قام بشرائها بديوان عام المحافظة – عابدين – القاهرة : 23910419