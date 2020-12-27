أمين عام البرلمان يكشف عن عدد النواب "الفردي" الذين استخرجوا كارنيه المجلس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس استقبل حتى الآن 80 نائبًا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي من خمس محافظات؛ هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح، مضيفًا: "الحمد الله، على مدار الأيام الماضية استطعنا أن ننتهي من تسليم بطاقات العضوية لنواب القائمة، والأمور تسير بشكل طيب، وهناك كثافة في الحضور اليوم".

وردًّا على سؤال حول كيفية ترتيب الأمانة العامة لأرقام عضوية النواب، أوضح الأمين العام، خلال حديث له اليوم الأحد، أن رقم العضوية مهم للنائب؛ لأن كل تعاملات النائب داخل البرلمان تتم عن طريق رقم العضوية، لافتًا إلى أن الرقم يُعطى على حسب قانون تقسيم الدوائر الذي أوضح تقسيم الدوائر؛ فبدأ أولًا بالنظام الفردي ثم نظام القائمة، وداخل النظام الفردي تم تقسيم الدوائر إلى محافظات، وكل محافظة تم تقسيمها إلى دوائر، ونحن ملتزمون بهذا التقسيم، لافتًا إلى أن القرار الذي يرد إلينا رسميًّا من الهيئة الوطنية للانتخابات يكون عليه دور مهم في تحديد أرقام العضوية؛ حيث يتحدد فيه ترتيب أرقام العضوية، وهذا يعني أن رقم العضوية للنائب يتحدد وفقًا لخطاب الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يتم تحدديه وفقًا لقانون تقسيم الدوائر؛ وهذا أمر مستقر من عشرات السنين، موضحًا أن رقم العضوية يستخدمه النائب في كل شيء؛ سواء في الأدوات البرلمانية وطلب الكلمة والتصويت وفي استعمال التابلت.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن هناك ضوابط لتوزيع رغبات النواب في اللجان النوعية؛ وهي أن على نائب الانضمام إلى لجنة نوعية ولا يجوز أن يزيد ربع عدد مقاعد اللجنة من محافظة واحدة، ويراعى الخبرة والتخصص، ولو أن هناك أعدادًا زائدة يتولى مكتب المجلس توزيع الأعداد على اللجان منخفضة العدد.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن هناك عددًا كبيرًا من النواب لأول مرة يشغلون مقعد البرلمان؛ ولذلك سنعقد دورات تعريفية مع بداية المجلس المقبل وستكون بشكل مستمر طوال مدة المجلس.