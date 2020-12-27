أمين عام البرلمان يكشف عن عدد النواب "الفردي" الذين استخرجوا كارنيه المجلس

مصراوي Masrawy
03:44 م الأحد 27 ديسمبر 2020
مصراوي
قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس استقبل حتى الآن 80 نائبًا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي من خمس محافظات؛ هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح، مضيفًا: "الحمد الله، على مدار الأيام الماضية استطعنا أن ننتهي من تسليم بطاقات العضوية لنواب القائمة، والأمور تسير بشكل طيب، وهناك كثافة في الحضور اليوم".
وردًّا على سؤال حول كيفية ترتيب الأمانة العامة لأرقام عضوية النواب، أوضح الأمين العام، خلال حديث له اليوم الأحد، أن رقم العضوية مهم للنائب؛ لأن كل تعاملات النائب داخل البرلمان تتم عن طريق رقم العضوية، لافتًا إلى أن الرقم يُعطى على حسب قانون تقسيم الدوائر الذي أوضح تقسيم الدوائر؛ فبدأ أولًا بالنظام الفردي ثم نظام القائمة، وداخل النظام الفردي تم تقسيم الدوائر إلى محافظات، وكل محافظة تم تقسيمها إلى دوائر، ونحن ملتزمون بهذا التقسيم، لافتًا إلى أن القرار الذي يرد إلينا رسميًّا من الهيئة الوطنية للانتخابات يكون عليه دور مهم في تحديد أرقام العضوية؛ حيث يتحدد فيه ترتيب أرقام العضوية، وهذا يعني أن رقم العضوية للنائب يتحدد وفقًا لخطاب الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يتم تحدديه وفقًا لقانون تقسيم الدوائر؛ وهذا أمر مستقر من عشرات السنين، موضحًا أن رقم العضوية يستخدمه النائب في كل شيء؛ سواء في الأدوات البرلمانية وطلب الكلمة والتصويت وفي استعمال التابلت.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن هناك ضوابط لتوزيع رغبات النواب في اللجان النوعية؛ وهي أن على نائب الانضمام إلى لجنة نوعية ولا يجوز أن يزيد ربع عدد مقاعد اللجنة من محافظة واحدة، ويراعى الخبرة والتخصص، ولو أن هناك أعدادًا زائدة يتولى مكتب المجلس توزيع الأعداد على اللجان منخفضة العدد.
وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن هناك عددًا كبيرًا من النواب لأول مرة يشغلون مقعد البرلمان؛ ولذلك سنعقد دورات تعريفية مع بداية المجلس المقبل وستكون بشكل مستمر طوال مدة المجلس.