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"الري" توضح سبب سقوط أجزاء من أعمال تبطين ترعة البرمبل بالجيزة

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"الري" توضح سبب سقوط أجزاء من أعمال تبطين ترعة البرمبل بالجيزة "الري" توضح سبب سقوط أجزاء من أعمال تبطين ترعة البرمبل بالجيزة

مصراوي Masrawy

03:35 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت وزارة الري أسباب سقوط فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين وباقي الأعمال جيدة، تم نشره في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من حدوث سقوط جزئي لأعمال التبطين في ترعة البرمبل الجاري تأهيلها بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وجه كلا من التفتيش الفني بالوزارة، ورئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات للمعاينة على الطبيعة، حيث أوضحت المعاينة أن أعمال التأهيل الجاري تنفيذها حاليًا على ترعة البرمبل تمتد بطول 3.60 كيلومتر، والأعمال المنفذة بحالة جيدة ومستقرة، فيما عدا فاصل بطول 20 مترا لعدد (5) بلاطات خرسانية حدث لها سقوط وتهاوت نتيجة إصطدام إحدى المعدات الثقيلة بالقدمة العليا للتبطين، وجار حاليًا رفع وإزالة البلاطات المنهارة بمعرفة الشركة المنفذة وإعادة التبطين مرة أخرى لهذه المسافة.

الجدير بالذكر أنه جار حاليا تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع كأحد المشروعات القومية التي تهدف لتسهيل وصول المياه لأراضي المزارعين بأعلى درجة من الكفاءة والعدالة، وتحسين حالة الري بنهايات الترع، وتقليل تكلفة التطهيرات، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل ٧ آلاف كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة تصل إلى نحو 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.

وشكرت الوزارة المتابعين للمشروع على مواقع التواصل الاجتماعي لحرصهم على المشروع القومي ومعالجة أى مشكلة في مهدها، وتهيب بهم المحافظة على ما تحقق، وعدم إلقاء أي مخلفات في الترع التى تم الانتهاء من الأعمال بها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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