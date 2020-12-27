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قرار مفاجيء من هاني شاكر يوقف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا عامين

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قرار مفاجيء من هاني شاكر يوقف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا عامين قرار مفاجيء من هاني شاكر يوقف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا عامين

مصراوي Masrawy

04:01 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، اليوم الأحد، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق مطرب المهرجانات "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب واعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

كان ياسر قنطوش محامي المهن الموسيقية تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المدعو محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية.

ترجع بداية الواقعة عندما نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، مقطع عبر حسابه على "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.

وفي وقت لاحق تقدم محامي الفنان هاني شاكر بطلب إلى المحكمة تفييد بإنهاء إجراءات الصلح بين حمو بيكا والفنان هاني شاكر، وهو ما أصدرت المحكمة حكمها المتقدم على أساسه.

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