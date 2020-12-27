أخبار عاجلة

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. وزيرة التضامن تكرم فريق الهلال الأحمر في الوادي الجديد

Print
صور.. وزيرة التضامن تكرم فريق الهلال الأحمر في الوادي الجديد صور.. وزيرة التضامن تكرم فريق الهلال الأحمر في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

03:48 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، فرع الهلال الأحمر المصري بالوادي الجديد، بدرع اليوم العالمي للتطوع ٢٠٢٠، تقديرًا لجهود فرع الجمعية خلال الاستجابة لأزمة كورونا، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الهلال الأحمر المصري بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، والذي يأتي في ديسمبر من كل عام بهدف تقدير المتطوعين والاعتراف بمساهماتهم في خدمة مجتمعاتهم.

وقالت أسماء حجازي، مسؤول الشباب والإغاثة بفرع الجمعية بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن فرع الوادي الجديد بتوجيهات محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي يشارك لأول مرة بوفد من فريق شباب الهلال الأحمر التطوعي بفرع الوادي الجديد في احتفالية الهلال الأحمر المصري، برئاستها وبمشاركة ٣ متطوعين.

وأضافت أسماء، في بيان صحفي، إن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "معًا نستطيع بالتطوع .. شكرًا للمتطوعين"، حيث أثبت المتطوعون قدرتهم المتميزة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في أصعب الظروف، خاصة في ظل ما شهده العالم هذا العام من ظروف استثنائية مع جائحة كورونا.

ومن جانبه قال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن جمعية الهلال الأحمر المصري، شاركت خلال الشهر الجاري، محافظة الوادي الجديد، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، خطة الطوارئ والكوارث والأزمات ” صقر 71″ ، والتي تضمنت عدة مناورات لحدوث كوارث بيئية وأحداث طارئة، على مدار ٣ أيام في خطة الطوارئ والكوارث والأزمات ” صقر 71″ بمعسكر كامل يشمل ٢ خيمة طبية مجهزين لإسعاف المصابين أو المتضررين أثناء وجودهم بالمعسكر، وسيارة طبية مجهزة، وفريق من التطعيم والتطهير، ومجموعة من الخيام المجهزة بالبطاطين والمراتب وكافة متطلبات الإعاشة، بالإضافة إلى سيارة مجهزة بالمهمات الإغاثية الإضافية كمخزون ودعم للمعسكر طوال مدة إقامته.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

شبكة عيون الإخبارية