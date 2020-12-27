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إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد إلى الأموال العامة

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إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور إلى الأموال العامة إحالة بلاغ وزير الشباب والرياضة ضد إلى الأموال العامة

مصراوي Masrawy

03:41 م الأحد 27 ديسمبر 2020

القاهرة - مصراوي:

أحال النائب العام، البلاغ المُقدم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضد مجلس إدارة نادي الموقوف، إلى نيابة الأموال العامة؛ للتحقيق في المخالفات التي رصدتها الوزارة، وأصدرت قرارها بإيقاف ومجلس إدارته.

وذكر مصدر قانوني - فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي - أن إحالة البلاغ يأتي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في البلاغات المُقدمة إلى النائب العام، موضحًا أن كل بلاغ يتم إحالته للنيابة المختصة بموضوعه.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في نوفمبر الماضي إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة.

وتقدم مرتضي منصور، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف قرار وزارة الرياضة، ولا تزال منظورة حتى الآن.

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مصراوي Masrawy

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