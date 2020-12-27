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توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج

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توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزً بلديًا في طما بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:30 م الأحد 27 ديسمبر 2020

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن المحاسب حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، عقد اجتماعًا موسعًا مع مدير شركة الغاز الطبيعي، لمناقشة بدء تطبيق بروتوكول توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه جرى الاتفاق على توصيل الغاز الطبيعي لـ21 مخبزًا بلديًا بمدينة طما كمرحلة أولى للبروتوكول.

وأشار "أبو الخير" إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار تطبيق البروتوكول الموقع بين وزارات البترول والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية.

ولفت "أبو الخير" إلى أنه ستقوم شركة غاز الأقاليم بتنفيذ الشبكة الأرضية الخارجية للمخابز البلدي على أن تلتزم وزارة والتجارة الداخلية بسداد قيمة رد الشيء لأصله للوحدة المحلية، وفقا لما ورد بالبروتوكول الموقع.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع كل من توفيق أنور توفيق مدير إدارة تموين طما، المهندس أحمد محمد أحمد رئيس فرع هندسة كهرباء طما، المهندس وائل ميخائيل مدير إدارة الطرق بالوحدة المحلية، المهندس عمر محمد مدير سنترال طما، المهندس محمد عبد الظاهر مدير شركة الغاز الطبيعي بطما، عادل الشامي رئيس إدارة المجالس بالوحدة.

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