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بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور)

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بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور) بعد تعديله.. الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشرقية (صور)

مصراوي Masrawy

03:22 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الجدول النهائي لمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بامتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم 10 يناير المقبل، بالمدارس الرسمية للغات، وفي اليوم التالي بباقي المدارس، وتنتهي يوم 14 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم 16 يناير بالمدارس الرسمية للغات، وفي اليوم التالي بباقي المدارس، وتنتهي يوم 21 يناير، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 21 يناير بالمدارس الرسمية للغات، وفي التالي لباقي المدارس، وتنتهي يوم 26 يناير.

وشمل الجدول المُعلن، بداية امتحانات الصف الأول الإعدادي بالمدارس الرسمية للغات يوم 12 يناير، وفي اليوم التالي بباقي المدارس، وانتهاءها يوم 26 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالمدارس الرسمية للغات يوم 13 يناير، وفي اليوم التالي بباقي المدارس، وتنتهي يوم 27 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمدارس الرسمية للغات يوم 27 يناير، وفي اليوم التالي بباقي المدارس، وتنتهي يوم 4 فبراير.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني يوم 16 يناير، وتنتهي يوم 26 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني يوم 17 يناير، وتنتهي يوم 27 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني يوم 30 يناير، وتنتهي يوم 4 فبراير.

وتبدأ امتحانات مرحلة التربية الخاصة للصف الثامن بمدرسة الأمل لضعاف السمع، والصف السادس بمدرسة النور للمكفوفين، يوم 23 يناير، وتنتهي يوم 26 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصفوف الإعدادية بالمدرستين يوم 30 يناير وتنتهي يوم 4 فبراير.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني وامتحانات التعليم المزدوج يوم 16 يناير، وتنتهي يوم 4 فبراير.

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