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عن تصوير الأفلام العالمية في .. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

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عن تصوير الأفلام العالمية في مصر.. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة" عن تصوير الأفلام العالمية في .. ساويرس: "بقالنا 100 سنة بنقول الكلام ده ومحدش سائل.. خسارة"

مصراوي Masrawy

03:23 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالب من خلالها السماح بتصوير الأفلام العالمية التي تتحدث عن مناطق من في مكانها الأصلي وليس تنفيذ لهذه المنطقة في بلد خارجي.

وقال ساويرس: "كلنا بقالنا ميت سنة بنقول الكلام ده وًمحدش سائل، المغرب و تونس واخدين كل الشغل ده.. خسارة !".

وجاء هذا التعليق على كلام المخرج عمرو سلامة، والذي أكد أن أي فيلم عالمي عنده مشاهد أحداثها تكون في مصر بيضطر يعيد خلق مصر في مكان تاني".

وتابع سلامة: "تصوير الافلام العالمية في مصر له مليون فائدة، فلوس وسياحة وفرص عمل، تطوير الكوادر الصناعية، دعاية للبلد ولة فوائد سياسية كمان".

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