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وزير : ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا

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وزير التموين: ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا وزير : ننتج 72 مليون رغيف خبز يوميا

مصراوي Masrawy

03:23 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إنتاج الوزارة نحو 72 مليون رغيف خبز يومياً طول أيام الأسبوع والعام.

وأكد مصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان عام الوزارة، أنه بشأن المخابز الكبيرة، فهناك خطة طموحة للوزارة بحيث نكون لدينا خطة استراتيجية وتطوير الآليات الخاصة للخبز فيها.

وأشار إلى أن لم تصل إلى تدني مستوى الاحتياطات الاستراتيجية، بل هناك احتياطي شهرين ونصف من السكر، فضلا عن أن حصاد السكر سيكون في يناير وفبراير.

وعن الأرز، أكد أن مصر من أفضل الدول التي تنتج أرز، وخلال العام الماضي والحالي لم نستورد أرز، حيث إن الإنتاج أكثر من الاستهلاك متابعا: ممنوع تصدير الأرز.

وأكد أن مصر لديها أرز أكثر من الاستهلاك وتعاقدات لنحو 11 شهرا حتى سبتمبر المقبل، متابع: "لدينا أمان في مصر، ولو مفيش أرز كان هيغلي".​

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